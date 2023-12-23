СБ ООН принял резолюцию об увеличении помощи сектору Газа

США несколько раз вносили поправки в проект, который был разработан Объединенными Арабскими Эмиратами. США и Россия воздержались при голосовании о принятии этого документа.

Ранее в этом месяце Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, потребовала прекращения огня по гуманитарным соображениям. 153 государства проголосовали за этот шаг, но несколько дней назад Соединенные Штаты наложили вето в Совете Безопасности.

США и Израиль выступают против прекращения огня, заявляя, что это принесет пользу только радикальной группировке ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической организацией.

Посол США подчеркнула: "ХАМАС не заинтересован в прочном мире. ХАМАС полон решимости повторять ужасы 7 октября снова и снова. И именно поэтому Соединенные Штаты поддерживают право Израиля защищать свой народ от террористических актов.