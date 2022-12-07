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Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2023 год. По мнению экспертов, совсем скоро человечество будет наблюдать резкое подорожание золота, запрет на производство мяса и отставку президента Франции.
Emanuelis Makronas COP27 konferencijoje
Emanuelis Makronas COP27 konferencijoje
© Scanpix

Согласно прогнозу Saxo Bank, мировая экономика перейдет в режим «военной». Так, в следующем году каждая крупная держава будет укреплять свою безопасность в военной, энергетической, логистической и финансовой сферах.

Также из-за высоких темпов инфляции и геополитической напряженности мировые центральные банки начнут вкладывать в золото. Прогнозируется, что стоимость драгоценного металла увеличится до трех тысяч долларов за унцию (28,35 грамма). Кроме этого, в 2023 году из-за ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США произойдет ослабление доллара, что приведет к росту цен. Тем временем КНР смягчит ограничения по коронавирусу, в результате чего резко повысится спрос на сырьевые товары. Для сдерживания стремительно растущих цен правительства стран будут расширять контроль за ценообразованием.

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Saxo Bank предполагает, что для предотвращения глобальной климатической катастрофы в следующем году в одной стране решат полностью отказаться от мяса. Его постепенно заменят на искусственный продукт растительного происхождения. Также это государство начнет развивать технологии лабораторного выращивания мяса с меньшими выбросами.

Эксперты датского банка полагают, что несколько миллиардеров и владельцев технологических компаний совсем скоро организуют масштабный проект под кодовым названием Third Stone. Он будет направлен на изучение новых возможностей в энергетике. Также Saxo Bank прогнозирует, что страны ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда и начнут использовать в торговле новую резервную валюту.

Кроме этого, эксперты сделали политический прогноз на 2023 год. Согласно ему, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно уйдет в отставку. Евросоюз в следующем году сформирует собственные вооруженные силы, а в Великобритании пройдет референдум по отмене Brexit (прекращение членства Великобритании в ЕС).

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