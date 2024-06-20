Саудовская Аравия: сотни паломников умерли от экстремальной жары во время хаджа

По меньшей мере 550 паломников, большинство их которых – египтяне, умерли от жары во время хаджа на западе Саудовской Аравии.

Ежегодное паломничество в этот раз снова проходило летом, в одном из самых жарких регионов мира. Государственное телевидение королевства сообщило, что температура в районе Большой мечети в Мекке, святом городе ислама, поднялась до 51,8°C в тени.

„Все они умерли от жары“, за исключением одного паломника, который скончался, получив травму во время давки, сообщил один из египетских дипломатов агентству „Франс Пресс“ (AFP), добавив, что эти цифры приводят в морге одной из больниц в районе Аль-Муайсем в Мекке.