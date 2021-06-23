Как передает со ссылкой на газету Deutsche Welle, подготовку проводило охранное агентство Tier 1 Group из штата Арканзас, принадлежащее частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. В агентстве сказали, что обучение членов саудовской спецгруппы носило оборонительный характер для "более эффективной защиты саудовских лидеров" и включало огневую подготовку, противодействие нападениям, ближний бой и наружное наблюдение.

Tier 1 Group начало инструктаж саудовцев в 2014 году во время президентства Барака Обамы и продолжало тренировать их как минимум до конца 2017 года. Газета отмечает, что обучение саудовцев проходило во время масштабной кампании властей Саудовской Аравии по "подавлению инакомыслия", включавшей задержания и пытки, санкционированные наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Обучение на фоне волны репрессий



NYT указывает на отсутствие доказательств того, что американские чиновники, одобрившие подготовку саудовских оперативников, а также Tier 1 Group знали о том, что тренируют лиц, причастных к репрессиям в Саудовской Аравии. В то же время газета констатирует, что одобрение Госдепартаментом контракта на обучение доказывает тесную связь Вашингтона с автократией Эр-Рияда и демонстрирует "опасность военного партнерства с репрессивными правительствами", а также низкий уровень контроля за подобным сотрудничеством.

В Cerberus Capital Management подчеркнули, что подготовка саудовцев не связана напрямую с убийством Хашогги. Со своей стороны старший исполнительный директор материнской компании Луис Бремер указал, что за проверку всех иностранцев, проходящих военную подготовку в США, отвечает Госдепартамент.

Убийство Джамаля Хашогги



Джамаль Хашогги, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Журналиста убили в октябре 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти заявили, что это произошло в ходе конфликта в дипмиссии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда говорил, что убить журналиста приказал Эр-Рияд.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за убийство Хашогги, однако подчеркнул, что чиновники, отдавшие приказ убить журналиста, действовали без его ведома. В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашогги пять человек были приговорены к смертной казни, еще 11 получили тюремные сроки.

Вашингтон ввел санкции против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, причастны к убийству журналиста. В феврале американская разведка представила доклад, в котором говорится, что операцию по похищению и убийству Хашогги одобрил непосредственно наследный принц. В Эр-Рияде эту информацию опровергли.