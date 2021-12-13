"Санта Клауса не существует". Итальянский епископ огорчил детей под Рождество, епархии пришлось извиняться

Во время религиозного мероприятия в городе Ното на юго-востоке острова епископ Антонио Стальяно сказал: "Нет, Санта Клауса не существует".
"И я бы даже добавил, что красный костюм, в который он облачен, выбрала компания Coca-Cola — исключительно с рекламными целями", — продолжил священнослужитель в своем обращении, приуроченном к празднованию дня Святого Николая.
Эти слова разозлили многих находившихся в толпе родителей, которые затем выразили свое возмущение в соцсетях.
Представитель епархии Ното Алессандро Паолино поспешил извиниться перед ними. Он сказал, что его коллега не хотел никого обидеть, а пытался привлечь внимание к культу потребления, отдаляющему нынешнюю фигуру Санта-Клауса от ее предполагаемого прототипа — Святого Николая из города Мира, расположенного в современной Турции.
"В первую очередь, от имени епископа я выражаю свое сожаление с связи с этим заявлением, которое расстроило малышей. Я также хочу пояснить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем иными", — добавил Паолино, который занимается в епархии связями с общественностью.
По словам Паолино, епископ хотел напомнить детям об истинном смысле Рождества, которое сейчас ассоциируется у большинства людей с избыточным потребительством. "Если все мы, взрослые и дети, могли бы научиться чему-то у Санта-Клауса, то это должно быть следующее: меньше дарить, чтобы потреблять, и больше делиться с нуждающимися", — сказано в заявлении пресс-секретаря епархии.
Кто изобрел Санта-Клауса?
Сам епископ Стальяно дал интервью газете La Republica, в котором объяснил, что не пытался разуверить детей в существовании Санта-Клауса, но просил их задуматься о том, что по-настоящему реально и важно в Рождество.
"Мы говорили о том, что важно различать, что настоящее, а что нет. И я привел в пример Святого Николая из Миры — святого, который приносил бедным дары, но не подарки, — сказал Стальяно. — В англо-саксонской традиции он позднее превратился в Санта-Клауса. Но это абсолютно точно не тот Санта-Клаус, которого изобрела компания Coca-Cola. Я хотел объяснить, что культура потребительства, включая подарки, отличается от культуры дарения, когда ты делишься с ближним тем, что имеешь".
"В этом и есть истинный посыл Рождества. Младенец Иисус родился для того, чтобы отдать себя всему человечеству", — подчеркнул епископ.
На официальном сайте Coca-Cola объясняется, что компания "не создавала легенду Санта Клауса", но ее реклама "сыграла большую роль в формировании того веселого персонажа, которого мы знаем сегодня".
"До 1931 года по всему миру существовало много разных изображений Санта-Клауса, в том числе высокого и сухопарого человека, эльфа, был даже страшный Санта", — пишет компания — и объясняет, что в том году она заказала свою рождественскую компанию иллюстратору Хэддону Сандблому. "Его рисунки создали образ Санты как приветливого и довольного жизнью смеющегося персонажа с человеческими чертами, в том числе румяными щеками, белой бородой и сверкающими глазами", — сообщает Coca-Cola.
Впрочем, похожие изображения Святого Николая как старика с белой бородой в красном тулупе встречаются на рождественских открытках и до начала XX века.
Позже, начиная с 1930-х годов, в атеистическом Советском Союзе культивировался связанный с ним образ Деда Мороза — персонажа, прямо не связанного с религией.
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