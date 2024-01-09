Самый жаркий год в истории. Глобальное потепление уверенно продолжается в 2024 году после рекордного 2023-го

Исследователи из климатического центра Коперника при Евросоюзе опубликовали во вторник ежегодный климатический обзор, в котором говорится, что 2023 год побил предыдущий рекорд 2016 года с большим отрывом.

"В 2023 году впервые за всю историю наблюдений каждый день в течение года превышал на 1°C доиндустриальный уровень 1850–1900 годов. Практически каждый второй день был более чем на 1,5°C теплее, чем в 1850–1900 годах, а два дня в ноябре впервые пробили рубеж в 2°C", — говорится в обзоре.

Еще в 2015 году на конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже почти все страны мира договорились сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

Достичь целей Парижского соглашения всё труднее. Последние девять лет оказались самыми жаркими в истории, причем с серьезным отрывом.