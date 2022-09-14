Предстоящие месяцы будут непростыми. Как для семей, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, так и для предприятий, которые сталкиваются с трудным выбором в отношении своего будущего. Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. И нас будут проверять те, кто хочет использовать любые разногласия между нами. Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война с нашей энергетикой, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война с нашим будущим. Речь идет об авторитаризме против демократии. И я убеждена, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа победит.

О поддержке Украины и санкциях



Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. С самого первого дня Европа была на стороне Украины. С оружием. С финансовой помощью. С готовностью принять беженцев. И с самыми жесткими санкциями, которые когда-либо видел мир. […] Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения. И я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Настало время для нас проявить решимость, а не умиротворение.

На данный момент Team Europe предоставила финансовую помощь на сумму более 19 миллиардов евро. И это не считая нашей военной поддержки. И мы в этом процессе надолго. Восстановление Украины потребует огромных ресурсов. Например, российские удары повредили или разрушили более 70 школ. Полмиллиона украинских детей начали учебный год в Европейском Союзе. Но у многих других в Украине просто нет классной комнаты, в которую они могли бы пойти.

Поэтому сегодня я объявляю, что мы будем работать с первой леди Украины, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ. И именно поэтому мы предоставим 100 миллионов евро. Потому что будущее Украины начинается в ее школах.

Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт в ЕС. Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Опираясь на все это, Еврокомиссия будет работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку и наоборот. Я еду сегодня в Киев, чтобы подробно обсудить это с Президентом Зеленским

О Путине



Один из уроков этой войны заключается в том, что мы должны были слушать тех, кто знает Путина. Анне Политковской и всем российским журналистам, разоблачившим преступления и заплатившим за это предельно высокую цену. Нашим друзьям в Украине, Молдавии, Грузии и оппозиции в Беларуси. Мы должны были прислушаться к голосам внутри Евросоюза — в Польше, в Прибалтике, во всей Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердили, что Путин не остановится.



О российском газе и диверсификации импорта



Мы должны избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива по всей Европе. Поэтому мы договорились о совместном хранении (газа — прим. Delfi). Сейчас хранилища заполнены на 84%, мы перевыполняем нашу цель. Но, к сожалению, этого будет недостаточно. Мы диверсифицировали свои закупки и переориентировались с России на надежных поставщиков: США, Норвегию, Алжир и другие страны. В прошлом году российский газ составлял 40% нашего импорта газа. Сегодня этот показатель снизился до 9% трубопроводного газа.



О борьбе с энергетическим кризисом



Мы предлагаем ограничить доходы компаний, производящих электроэнергию по низкой цене. Эти компании получают доходы, о которых они никогда не думали и даже не мечтали. В нашей социальной рыночной экономике прибыль — это хорошо, но сейчас неправильно получать невероятную, рекордную прибыль за счет войны и за счет потребителей. В эти времена прибыль необходимо разделить и направить тем, кто в ней больше всего нуждается. Наше предложение позволит собрать более 140 миллиардов евро для государств-членов, чтобы напрямую смягчить удар.

И, поскольку, мы находимся в кризисе ископаемого топлива, у отрасли ископаемого топлива есть особая обязанность. Крупные нефтяные, газовые и угольные компании также получают огромные прибыли. Так что они должны платить справедливую долю — они должны внести вклад в борьбу с кризисом.

О реформе рынка электроэнергии



Мы должны упразднить доминирующее влияние газа на цену электроэнергии. Именно поэтому мы проведем глубокую и всестороннюю реформу рынка электроэнергии. Мы создадим новый Европейский водородный банк — это поможет гарантировать закупку водорода, в том числе за счет средств Инновационного фонда. Он сможет инвестировать 3 миллиарда евро в создание будущего рынка водорода.



О климате и борьбе со стихийными бедствиями



Союз будет настаивать на амбициозной глобальной сделке по защите природы на конференции ООН по биоразнообразию в Монреале в конце этого года. И мы сделаем то же самое на Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе.

Но в краткосрочной перспективе мы также должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с изменяющимся климатом. В следующем году мы удвоим наши противопожарные мощности: ЕС купит еще 10 легких самолетов-амфибий и три вертолета, чтобы пополнить существующий флот.

О помощи бизнесу



Мы предложим пакет помощи малому и среднему бизнесу. Он будет включать в себя предложение о едином наборе налоговых правил для предпринимательской деятельности в Европе — мы называем его BEFIT. Это облегчит ведение бизнеса в Евросоюзе. Меньше бюрократических проволочек означает лучший доступ к динамизму континентального рынка. Также мы пересмотрим Директиву о просроченных платежах, потому что просто несправедливо, что каждое четвертое банкротство связано с неоплатой счетов вовремя.



О рынке труда



Европейские компании также борются с нехваткой персонала. Безработица находится на рекордно низком уровне, и это здорово. В то же время количество вакансий находится на рекордно высоком уровне. Нам нужно больше внимания уделять нашим инвестициям в профессиональное образование и повышение квалификации. Нам нужно лучше сотрудничать с компаниями, потому что они лучше знают, что им нужно. Но мы также должны привлекать на наш континент нужные навыки, навыки, которые помогают компаниям и укрепляют рост Европы. В качестве первого важного шага нам необходимо ускорить и облегчить признание квалификаций также граждан третьих стран. Это сделает Европу более привлекательной для квалифицированных рабочих.



Об импорте редкоземельных металлов



Литий и редкоземельные металлы уже заменяют газ и нефть в основе нашей экономики. К 2030 году наш спрос на эти редкоземельные металлы увеличится в пять раз. И это хороший знак, потому что он показывает, что наше "Зеленое соглашение" движется быстро. Не очень хорошая новость заключается в том, что на рынке доминирует одна страна: почти 90% редкоземельных элементов и 60% лития перерабатываются в Китае. Поэтому мы должны избегать попадания в ту же зависимость, что и с нефтью и газом.

Вот почему сегодня я объявляю о принятии Европейского закона о критических сырьевых материалах. Мы определим стратегические проекты по всей цепочке поставок, от добычи до очистки, от переработки до утилизации. И мы создадим стратегические резервы там, где поставки находятся под угрозой.

Новые партнерские отношения будут продвигать не только наши жизненные интересы, но и наши ценности. Торговля, учитывающая права трудящихся и самые высокие экологические стандарты, возможна с партнерами-единомышленниками. Я намерен выдвинуть на ратификацию соглашения с Чили, Мексикой и Новой Зеландией и продвигать переговоры с ключевыми партнерами, такими как Австралия и Индия.

О поддержке демократии и постсоветских странах в ЕС



Настало время инвестировать в силу демократий. Эта работа начинается с основной группы наших партнеров-единомышленников: наших друзей в каждой демократической стране на земном шаре. Мы видим мир одними и теми же глазами.

Мы должны стремиться к расширению этого ядра демократии. Самый быстрый способ сделать это — углубить наши связи и укрепить демократию на нашем континенте. Это начинается с тех стран, которые уже находятся на пути к нашему Союзу. Мы должны быть на их стороне на каждом этапе пути. Потому что путь к сильным демократиям и путь к нашему Союзу — это одно и то же.

Поэтому я хочу, чтобы жители Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: вы часть нашей семьи, ваше будущее в нашем Союзе, а без вас наш Союз не полный! Мы также увидели, что есть необходимость установить контакт со странами Европы, помимо процесса присоединения. Вот почему я поддерживаю призыв к созданию Европейского политического сообщества.

О борьбе с автократией



Мы ввели закон о проверке прямых иностранных инвестиций в наши компании на предмет безопасности. Если мы делаем это для нашей экономики, разве мы не должны сделать то же самое для наших ценностей? Нам нужно лучше оградить себя от злонамеренного вмешательства. Вот почему мы представим пакет "Защита демократии". Это выявит тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование. Мы не позволим никаким троянским коням авторитаризма атаковать наши демократии изнутри.



О борьбе с коррупцией



Комиссия представит меры по обновлению нашей законодательной базы по борьбе с коррупцией. Мы повысим стандарты в отношении таких правонарушений, как незаконное обогащение, злоупотребление влиянием и злоупотребление властью, помимо более классических правонарушений, таких как взяточничество. И мы также предложим включить коррупцию в наш режим санкций по правам человека, новый инструмент для защиты наших ценностей за рубежом.

Полностью с текстом выступления можно ознакомиться на сайте Еврокомиссии.