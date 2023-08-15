Самый крупный за 30 лет парад. Польша предостерегает Россию?

Тесное взаимодействие с Германией, которая является важным партнером Польши с момента падения там социалистического строя, сейчас отсутствует, потому что глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский рассматривает Берлин, скорее, как опасность, нежели как союзника. Ситуация, при которой Польша попыталась отдать свои старые советские танки Украине, а взамен получить современные немецкие "Леопарды", завершилась в прошлом году ничем и существенно испортила отношения между двумя государствами.

Министр обороны Мариуш Блащак еще несколько лет назад заявил о том, что Польша должна иметь самую сильную армию в Европе. Не так давно стало известно, что Варшава имеет в распоряжении более 175 000 солдат. Из экспертного анализа следует, что 125 тысяч из них - кадровые военные, остальные относятся к территориальной обороне и другим добровольческим объединениям. Но, похоже, это вовсе не предел. "Польская армия должна увеличить свою численность до 300 000 солдат. Мы должны закупить очень большое количество оружия", - 14 августа заявил уже сам Качиньский. И добавил: "Хочешь мира - готовься к войне".