Самый большой джекпот в истории. Победитель американской лотереи Powerball может получить почти $2 млрд

По мере того, как на протяжении трех месяцев никому не удалось угадать заветные номера, призовой выигрыш продолжал расти.

По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота в розыгрыше в понедельник составляют один к 292,2 миллионам.

Предыдущий мировой рекорд по размеру джекпота был установлен в 2016 году, когда 1,59 млрд долларов были разделены между тремя игроками Powerball.

Хотя в субботу не было ни одного билета, в котором были бы угаданы все шесть номеров, в 16 из них верными оказались пять номеров, что принесло каждому из счастливых обладателей приз в миллион долларов.

Билеты Powerball стоят 2 доллара, и у победителя есть возможность выбрать либо единовременный (несколько меньший) платеж, который в настоящее время оценивается в 929 млн долларов, либо получение полной суммы в виде аннуитета (то есть ежегодной выплаты), который перечисляется в течение 29 лет. Почти все победители выбирают вариант платежа наличными.

В лотерее, основанной в 1992 году, принимают участие 45 из 50 штатов США, Административный округ Колумбия, в котором расположена столица Вашингтон, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Джекпот можно выиграть, когда в билете совпадают все шесть основных номеров. Если таких билетов окажется несколько, сумма делится между их владельцами поровну.

В последний раз джекпот был выигран 3 августа, когда победитель выбрал единовременную выплату в размере 206,9 млн долларов.

Самые крупные призовые лотерейные выплаты в мире приходятся как раз на Соединенные Штаты, хотя испанская Рождественская лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad считается крупнейшей в мире лотерейной игрой с самым крупным общим призовым фондом.

В 2012 году первый приз составил 720 млн евро (по обменному курсу того времени — 941,8 млн долларов США).

В истории общеевропейской лотереи Euromillions самый крупный выигрыш пришелся на 19 июля 2022 года и составил более 232 млн долларов США.