Коронавирус. Это слово впервые прозвучало в бундестаге 12 февраля 2020 года — во время выступления министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. С тех пор в Германии умерли более 90 тысяч человек, заразившихся COVID-19. На протяжении последних полутора лет в бундестаге велись жаркие споры о защитных масках и последовательности вакцинации населения, введении локдаунов и ослаблении ограничений. А без слова "коронавирус" теперь не обходится практически ни одна политическая дискуссия.

Такой вывод можно сделать, и изучив протоколы заседаний бундестага. DW проанализировала эти документы и подсчитала, сколько раз в них упоминались те или иные ключевые слова. Так, за период с начала пандемии до окончания последнего законодательного периода парламента в июне 2021 года немецкие депутаты упоминали коронавирус более 10 тыс. раз. При этом пандемия COVID-19 стала здесь не только одной из доминирующих политических проблем, но и последним кризисом эпохи канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Кризис еврозоны — самое серьезное испытание для Меркель

А какие темы вызывали в ФРГ самые горячие дискуссии до пандемии? Из протоколов пленарных заседаний бундестага следует, что после вступления Меркель в должность канцлера в 2005 году Германия пережила три крупных кризиса: климатический, миграционный и финансовый.

"Пожалуй, именно кризис еврозоны доставил канцлеру наибольшее беспокойство за время ее нахождения на своем посту", — полагает журналист и биограф Ангелы Меркель Урсула Вайденфельд. Ведь в конечном счете на кону стоял вопрос о том, удастся ли сохранить целостность ЕС и какую роль в этом будет играть Германия, отмечает она.

"Рухнет евро — рухнет Европа"

Меркель снова и снова приходилось убеждать членов немецкого парламента в необходимости выделить многомиллиардные пакеты помощи таким странам, как Греция, Португалия и Ирландия, чтобы спасти их от банкротства. Различные формы финансовой помощи упоминаются в ходе заседаний бундестага более 2000 раз. "Рухнет евро — рухнет Европа", — заявила Меркель, выступая 19 мая 2010 года в бундестаге.

В тот период правительство и парламент ФРГ тесно взаимодействовали между собой, вспоминает Херман Отто Зольмс, который без малого 40 лет представлял в бундестаге либеральную Свободную демократическую партию (СвДП). "Это позволило относительно быстро преодолеть финансовый кризис", — отмечает он.

Политика немецкого правительства, направленная на спасение единой европейской валюты, однако, привела к расколу в Христианско-демократическом союзе Германии (ХДС) — партии самой Меркель. Это не осталось без последствий. Противники евро в Германии объединились в новую партию под названием "Альтернатива для Германии" (АдГ). Они утверждали, что евро только вредит ЕС и слишком дорого обходится стране.

В 2015 году ФРГ приняла около миллиона беженцев

В 2015 году разразился следующий кризис — миграционный. В этот год Германия приняла более миллиона беженцев, львиная доля из которых прибыла из Сирии.

Именно Сирия стала страной, которая чаще всего упоминалась во время парламентских дебатов в период канцлерства Меркель. К примеру, во время сессии бундестага 4 декабря 2015 года депутаты произносили слово "Сирия" более 600 раз: в этот день парламентарии приняли решение об участии бундесвера в операции против террористической группировки "Исламское государство". Помимо Сирии, в пятерку самых упоминаемых в бундестаге иностранных государств вошли Россия, Афганистан, Турция и Китай.

В августе 2015 года Меркель произнесла свою знаменитую фразу "Мы справимся!", распорядившись впустить беженцев в ФРГ. Это вызвало недовольство правых популистов из АдГ, которые объявили проблему с беженцами ключевой темой своей программы. Антимиграционная позиция партии обеспечила рост ее популярности: уже в 2017 году АдГ впервые, легко преодолев пятипроцентный барьер, оказалась избранной в бундестаг с результатом в 12,6 процента голосов. Правые популисты сформировали третью по величине парламентскую фракцию.

Защита климата останется приоритетной темой

Еще одной темой, которая регулярно обсуждалась в парламенте ФРГ на протяжении многих лет, стал климатический кризис: словосочетание "защита климата" упоминается практически на каждой сессии бундестага.

В период нахождения Меркель на посту канцлера бундестаг принял ряд законов, направленных на продвижение возобновляемых источников энергии. Экологические активисты, однако, считают принятые меры запоздалыми и недостаточными. К примеру, парламентарии только в 2020 году проголосовали за полный отказ ФРГ от производства электроэнергии с помощью угля не позднее конца 2038 года.

Защита климата стала одной из ключевых тем и в ходе нынешней избирательной кампании — в том числе, и из-за недавнего разрушительного наводнения на западе Германии. Из-за глобального потепления аномальная жара, засуха и наводнения грозят стать обыденным явлением во многих регионах планеты. Поэтому ожидается, что слово "климат" будет часто использоваться в бундестаге и во время следующего законодательного периода.