Самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, приземлился в аэропорту Тайбэя на Тайване. Тем временем ряд СМИ сообщают, что китайские и американские истребители направились в сторону острова.

Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова. По данным японских СМИ, американские истребители одновременно вылетели с баз на территории Японии.

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"Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши обсуждения с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - написала Пелоси после приземления.

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", - подчеркнула она.

Визита Пелоси на Тайвань не было в официальной программе

По данным телеканала "Саньли" американская делегация во главе с Пелоси проведут ночь в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, где уже усилены меры безопасности. Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Пелоси планирует встретиться с группой тайваньских общественных деятелей в Национальном музее прав человека в Нью-Тайбэе, а также с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Азиатское турне Пелоси началось 31 июля. Официально в программе поездки были заявлены визиты в Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею. Тайвани в этом списке не было, но о планах Пелоси посетить остров сообщили американские СМИ. Председателем КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

Визит Пелоси вызвал скандал в Китае

Это первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань.Китай ранее пригрозил США "решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности" КНР, если спикер Палаты представителей США посетит Тайвань, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией. США официально не признают независимость Тайвани, но выступает резко против угроз Китая силой присоединить остров.

При этом в Белом доме выступили против такой поездки, поскольку она может обострить отношения с Китаем, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники. "Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - ответил Байден на вопрос журналистов о поездке Пелоси. Ее визит не свидетельствует об изменениях политики Вашингтона по отношению к статусу Тайвани, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Конгресс - это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке "полностью за спикером".