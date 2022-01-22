Самолет Майами-Лондон развернулся над Атлантикой из-за отказа пассажирки надеть маску

По данным службы отслеживания полетов FlightAware, рейс AAL38 со 129 пассажирами на борту развернулся над океаном примерно через час после вылета. В Майами его встретила полиция. Инцидент случился еще в среду, но подробности о нем стали известны только сейчас со слов других пассажиров, а также самой авиакомпании, которая внесла пассажирку в список лиц, которым запрещено летать с American Airlines на время расследования.
Пассажир того же рейса Стив Фриман в новостной программе "Miami's local 10 news" рассказал, что женщина сидела позади него в бизнес-классе.
"У нее было очень много выпивки, и я немного нервничал. Я видел, как на табло несколько раз появлялась надпись о том, что в самолете нельзя находиться без маски. Я примерно ожидал, что что-то подобное случится", — рассказал он.
В итоге самолет действительно развернулся и пассажирку, который, насколько известно, за сорок, вывели с борта и передали полиции.
Остальным пассажирам вернувшегося рейса билеты поменяли на другие рейсы. И многие были в шоке, в том числе и от поведения авиакомпании.
"Нам ничего не сказали. Я думала, что и бортпроводникам ничего не сказали. Единственное, что мы услышали от пилотов, — это то, что с одним из пассажиров произошла чрезвычайная ситуация и нам придется развернуться", — рассказала еще одна пассажирка.
По данным Федерального авиационного управления США, с начала пандемии произошло почти 6 тыс. инцидентов с пассажирами, которые отказывались следовать коронавирусным правилам. Только за первые две недели этого года авиакомпании сообщили о 151 инциденте. Большинство из них было связано с пассажирами, которые отказывались носить маски.
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