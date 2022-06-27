О плане ввести эмбарго на российское золото перед саммитом объявили США, Великобритания, Япония и Канада. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что к запрету присоединятся и другие члены "семерки" - Германия, Франция и Италия.

"Страны G7 вместе объявят о том, что мы запрещаем импорт российского золота, одну из главных статей [российского] экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов", - написал Байден перед началом саммита в замке Эльмау в немецкой земле Бавария.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что это эмбарго будет "ударом в сердце военной машины Путина". По имеющимся у Британии данным, с началом войны спрос на российское золото вырос, поскольку российские же олигархи бросились покупать слитки, надеясь вывести свои деньги из-под санкций.

Правительство Британии собирается провести закон о запрете на российское золото через парламент в ближайшие недели. Запрет будет касаться только нового, свежедобытого золота - торговля уже попавшим на международный рынок российским золотом под него не подпадет.

Что думают Германия, Франция и ЕС



Идею эмбарго на золото поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон; заявления Германии и Италии ожидаются по ходу трехдневного саммита или по его итогам.

Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель (руководство ЕС традиционно участвует в саммитах "семерки") об эмбарго на золото высказался осторожно. "Что касается золота, мы готовы обсуждать детали и посмотреть, возможно ли ударить по золоту так, чтобы ударить по российской экономике и не ударить по самим себе", - сказал Мишель.

Осторожно Брюссель относится и к идее США ввести потолок цен на нефть, чтобы лишить Россию сверхдоходов от продажи сильно подорожавшей нефти.

По словам Мишеля, лидеры стран "семерки" обсудят механизм, который не будет в буквальном смысле потолком цен, но фактически ограничит их. Речь об ограничении или запрете на страхование экспортных партий российской нефти.

Франция в принципе поддерживает идею потолка цен на нефть, но считает, что ввести его должны страны-экспортеры, а не страны "семерки". Эта мера "была бы гораздо более мощной, если бы исходила от стран-производителей", - заявила пресс-служба Макрона.

На саммите в Баварии лидеры стран "семерки" обсуждают помощь Украине в ее войне с Россией, а также способы борьбы с разворачивающимся мировым кризисом, вызванным быстрым ростом цен и дефицитом продовольствия.

Перед началом саммита и после первого заседания хозяин саммита, канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и другие лидеры говорили о том, что расчет российского лидера Владимира Путина на раскол Запада не оправдался - Запад по-прежнему един и поддерживает Украину.

Что участники саммита говорили об Украине



- Хозяин встречи, канцлер Германии Олаф Шольц, сказал, что единство западных лидеров по Украине было четким посланием G7 президенту России Владимиру Путину.

- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад продолжать поддерживать Украину и честно признавать возможные последствия, которые эта поддержка может иметь для их собственных стран.

- Президент США Джо Байден призвал к единству - как в G7, так и в НАТО - перед лицом российского вторжения, заявив, что Владимир Путин делает ставку на раскол Запада, но добиться этого он не смог.

- Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласны с тем, что конфликт в Украине находится в критической стадии и есть "возможность переломить ход войны".

- Страны G7 "разделяют одни и те же цели - перекрыть кислород российской военной машине, заботясь при этом о нашей экономике", - заявил Шарль Мишель, президент Европейского совета.