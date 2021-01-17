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Встреча "большой семерки" должна состояться в Корнуолле на юго-западе Англии 11-13 июня, сообщил премьер Великобритании.
Iš kairės Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. G7 aukščiausiojo lygio susitikimas kazino Biaricoje
Iš kairės Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. G7 aukščiausiojo lygio susitikimas kazino Biaricoje
© AP / Scanpix

Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) при личном участии лидеров государств. С таким заявлением выступил в субботу, 16 января, британский премьер-министр Борис Джонсон.

Таким образом впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. Ранее этому мешала пандемия. Как ожидается, форум пройдет в местечке Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии.

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Саммит должен посетить Джо Байден, который к тому времени уже около полугода будет занимать пост президента США. Кроме того, встреча "семерки" станет последней в этом формате для Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должности канцлера ФРГ.

Восстановление после пандемии станет основным предметом обсуждения

В заявлении британский премьер Джонсон уже отметил, что намерен использовать председательство Лондона, которое тот получил по ротации, чтобы способствовать глобальным процессам восстановления после пандемии. "Коронавирус, несомненно, - это самая разрушительная сила из виденных последними поколениями и величайшее из испытаний для современного миропорядка", - полагает глава британского правительства. Он добавил, что в процессе восстановления предстоит задействовать "дух открытости, чтобы создать лучшее будущее".

В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи. В "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2020 году встреча G7 должна была проходить в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, однако из-за пандемии ее сначала перенесли на осень, а потом Дональд Трамп и вовсе отказался от мероприятия. Годом ранее оно состоялось во французском Биаррице.

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Deutsche Welle
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