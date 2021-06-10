Саммит G7 обсудит "нарушение норм" властями России

"Нарушение норм" властями России станет одной из самых важных тем саммита "большой семерки", который пройдет 11-13 июня в Великобритании, сообщило в четверг, 10 июня, агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине. Так, страны G7 планируют обсудить совместную реакцию на такие действия Москвы, как кибератаки, вмешательство в выборы в других странах, кампании по дезинформации, в также "убийства на территории стран Запада".

С точки зрения внешней политики в отношениях с Россией также имеются такие большие проблемы, как ее "агрессия" против Украины, поддержка режима Башара Асада в Сирии, а также "военное вмешательство" в Ливии, отметили собеседники dpa.

Кроме того, они сообщили, что правительство Германии осуждает признание в России экстремистскими организаций политика Алексея Навального - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального". По их словам, этот шаг, "направленный на подавление оппозиции в России", наглядно демонстрирует, как власти обращаются с ее представителями.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. С тех пор остальные семь промышленно развитых стран - США, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Германия - проводят встречи в формате G7. После саммита в Великобритании президент США Джо Байден отправится в Женеву на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Собеседник dpa в Берлине назвал "правильным", что Байден стремится к прямым переговорам с Путиным.