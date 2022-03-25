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Главы государств и правительств стран ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Европейского совета в ночь на пятницу, 25 марта.
Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной
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"Помня о разрушениях и огромных потерях, нанесенных Украине военной агрессией России, Евросоюз готов предоставить поддержку правительству Украины в его безотлагательных потребностях, а когда российские атаки завершаться, то в восстановлении демократической Украины, - отмечается в коммюнике саммита. - Для этого Европейский совет согласился создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает международных партнеров принять участие в нем". В тексте документа содержится призыв начать подготовку над созданием фонда "без задержки".

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Европейский совет также поддержал идею организовать международную донорскую конференцию для наполнения Трастового фонда солидарности с Украиной. Провести ее хотят "в надлежащее время".

В ЕС обеспечат поставки газа и электроэнергии в Украину

"Европейский Союз намерен обеспечить продолжающиеся и бесперебойные поставки электричества и газа в Украину", - пообещали на саммите. Недавнюю синхронизацию энергосистем Украины и Молдовы с Европой в заявлении назвали "выдающимся достижением".

"Это демонстрирует, что наше будущее теперь взаимосвязано", - подчеркнули главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

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Deutsche Welle
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