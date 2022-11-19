Саммит АТЭС решительно осудил агрессию России в Украине

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в итоговом заявлении решительно осудили агрессию России против Украины и призвали Москву к "полному и безоговорочному" выводу войск из соседней страны. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, принятой в субботу, 19 ноября, в Бангкоке.

Война в Украине усугубляет ситуацию в мировой экономике, причиняет огромные человеческие страдания, усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность, говорится в документе. В то же время в нем оговорено, что с решительным осуждением войны выступает "большинство членов" АТЭС, но "были и другие взгляды и разные оценки ситуации". Кто именно не согласился с итоговой формулировкой, не уточняется.

"Отмечая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", — говорится в заявлении.

АТЭС — это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе других в нем участвуют Россия, а также Китай, который в целом воздерживается от критики действия Кремля в Украине.