aA
В итоговой декларации встречи в верхах осуждается российское вторжение в Украину, но оговаривается, что среди участников саммита "были и другие взгляды и разные оценки ситуации".
Саммит АТЭС решительно осудил агрессию России в Украине
© Reuters / Scanpix

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в итоговом заявлении решительно осудили агрессию России против Украины и призвали Москву к "полному и безоговорочному" выводу войск из соседней страны. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, принятой в субботу, 19 ноября, в Бангкоке.

Война в Украине усугубляет ситуацию в мировой экономике, причиняет огромные человеческие страдания, усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность, говорится в документе. В то же время в нем оговорено, что с решительным осуждением войны выступает "большинство членов" АТЭС, но "были и другие взгляды и разные оценки ситуации". Кто именно не согласился с итоговой формулировкой, не уточняется.

Статьи по теме:
ООН изучит видео с предположительным расстрелом российских пленных
Замглавы МО Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре  (1)

"Отмечая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", — говорится в заявлении.

АТЭС — это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе других в нем участвуют Россия, а также Китай, который в целом воздерживается от критики действия Кремля в Украине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

G7 обвинила Россию в зверских преступлениях в Украине

Мы ежедневно видим кадры самых жестоких преступлений...

РФ выпустила по Киеву ракету с имитатором ядерной боеголовки

Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября...

TOP новостей

Золотой век для работников подходит к концу: было бы наивно ожидать более высокого роста зарплат

Изменения можно наблюдать и на рынке труда: если раньше...

Литовцы не собираются откладывать на Рождество: некоторых популярных подарков в магазинах может и не остаться

Несмотря на все более громкие разговоры о возможном...

Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки

С первым снегом приходит настоящее праздничное...

Viktorija Čmilytė-Nielsen Viktorija Čmilytė-Nielsen

Спикер Сейма Литвы: быть среди "санкционных ястребов" – правильная позиция

В эфире Delfi спикер Сейма Литвы Виктория...

В Вильнюсе прощаются со спасшим подростка парамедиком: коллеги по всему городу почтили его память

В субботу хоронят спасшего подростка фельдшера Дмитрия...