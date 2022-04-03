"Сами придумали войну". Как живет и о чем думает эстонская Нарва — самый русский город НАТО

"А чего бояться войны, я вот смотрю по телевизору… что за война, когда вот с детворой ходят. Если война, то где-то пуля полетела… Ну как показывают… вот это самое… а так, чтобы по-настоящему… но не видно, чтобы кого-то убивало, какая война может быть. (…) Они сами по себе вот пулю пустили, что вот война", — говорит пенсионер Иван.

Иван из Нарвы не может знать о том, что идет война, потому что он не говорит ни на каком языке, кроме русского. Иван всегда смотрел российское телевидение, но там войну в Украине, которую Россия продолжает называть "спецоперацией", почти не показывают. А по-эстонски он не понимает, хотя приехал сюда еще в 60-е годы из Молдовы.

В советское время таких, как Иван, в Нарве было абсолютное большинство. Во время Второй мировой войны город был разрушен более чем на 90%, для его восстановления была завезена рабочая сила со всего СССР, а местным жителям возвращаться домой было запрещено.

В итоге к моменту распада Советского союза этнический состав тут настолько отличался от среднего по стране, что всерьез обсуждался сценарий отделения Нарвы от Эстонии.

Русское гетто



По словам депутата Нарвского горсобрания Сергея Горлача, за последние 30 лет мало что поменялось — этот город по-прежнему живет своей жизнью.

"Если ты пророссийски настроен, если ты не хочешь эстонский язык, то ты живешь в Нарве, — говорит Горлач. — Многие уезжали, в первую очередь те, кто знал эстонский язык. И эти процессы ухудшили качественный состав населения, это превратилось в определенное гетто".

В Нарве все на русском — обслуживание, меню, реклама. По данным на 2021 год, всего 4% населения Нарвы эстонцы, русских тут 86%, граждан России — 36%. Дело даже не в том, что Нарва — русский город, русских городов в Балтийских странах много. Дело в том, что Нарва во многом — российский город.

У местных русских, многие из которых живут в Эстонии в первом поколении, сохранились тесные связи с Россией — многие, как Иван, говорят только на русском, у многих есть если не паспорта, то российские визы для поездок к родственникам и по магазинам. Местные жители рассказывают, что бензин на российской стороне в четыре раза дешевле, а до России — через мост рукой подать — как не съездить.

Постоянно живущих в России россиян в Нарве тоже много — некоторые едут транзитом в другие страны ЕС, некоторые приходят гулять. У еще одного Ивана, которого я встретила в 30 метрах от КПП Нарва-Ивангород, два паспорта — эстонский и российский. Границу, говорит, прошел без проблем. Рассказывает, что приехал по делам, заодно — по магазинам: "Взял сыр и котлеты, тут качество все же лучше". В Нарве никакого напряжения не чувствует, потому что тут "все русские".

Другими словами, ни в одном другом городе НАТО нет такого процента граждан России, как в Нарве. Эта ситуация была бы не более чем любопытной, если бы Россия не вела боевые действия в Украине под лозунгом "защищать своих".

"Если начать размышлять, то все тезисы объявления войны со стороны России применимы к Эстонии — аля тут ущемляют русскоязычное население, тут НАТО, тут военные базы. Мы [Россия] идем защищать русских", — говорит депутат Сергей Горлач.

В такой ситуации демографический состав этого приграничного города становится взрывоопасным. Особенно после того, как ряд балтийских и западных лидеров заявили, что Эстония, Латвия и Литва могут стать следующими после Украины, а НАТО удвоило присутствие дополнительного контингента как минимум вдвое. И местные жители, и эстонцы в Таллине задаются вопросом — что будут делать русские нарвитяне, если война начнется у них дома.

"Нам затыкают рты"



Российское телевидение — сакральная вещь для местного русского населения, до недавнего времени его смотрел не только Иван, который не верит, что в Украине идет война, его тут смотрели почти все. Однако еще в начале боевых действий в Эстонии были отключены крупнейшие российские каналы: часть — решением правительства, часть — кабельными операторами.

Сергей Горлач говорит, что возле офисов кабельных операторов выстроились очереди, потому что если люди не могут смотреть российское телевидение, то они не хотят смотреть вообще ничего. А сам факт его отключения местное население восприняло почти как акт агрессии со стороны государства.

"Вроде бы демократия, но вот видите — телеканалы закрыли, интернет-сайты закрыли, мы не знаем, что там творится. Вообще-то можно найти, мы ищем, но разве это демократия… Я считаю, что если мы живем в демократическом обществе, то давайте и поступать так, зачем рты закрывать. Свободная страна, я так понимаю", — говорит Евгения из Нарвы.

Согласно исследованию компании Turu-uuringute, за прошедший месяц доверие к российским СМИ в вопросах освещения войны среди неэстонцев — жителей Эстонии других этнических групп — упало на семь процентных пунктов — с 34% до 27%.

Однако в Нарве этой тенденции не видно. Иван из Нарвы тоже смотрит местное русскоязычное вещание эстонских каналов, однако не верит в то, что там показывают. "Они сами придумали эту войну", — говорит Иван.

За кого?



Евгения, в отличие от Ивана, знает, что идет война, но еще она знает про "фашизм" и "батальоны" в Украине.

"Понимаете, просто обидно, что сейчас все ополчились на Россию, как помешательство какое-то, — говорит Евгения. — Читаешь российские сайты, ну вроде бы да, вроде бы так… но я, конечно, не одобряю ни в коем случае, там люди гибнут, что с одной стороны, что с другой. Меня поражает то, что ведь много еще до войны говорили, что на Украине фашисты, вот эти батальоны, что они на Донбассе творят. Была тишина, Европа молчала, и Америка молчала. Почему тогда все молчали?"

"Денацификацией", или борьбой с "пронацистски настроенными людьми и идеологией", Кремль, не вдаваясь в детали, оправдывает вторжение в Украину. В реальности фашистская идеология прямо запрещена украинским законом, а крайне правые партии имеют статус маргинальных.

Евгения против войны, но она не за Украину. Это тем не менее не значит, что она за Путина. Хотя конкретных претензий к Путину у нее тоже нет. Но за что Россия воюет, она точно сказать не может. Зато она точно знает, что она "за русских людей".

Такой идеологический хаос — нормальная картина и для старшего поколения в Нарве, и для русских в Эстонии в целом. "Отключение телевидения позволяет убрать пропагандистскую составляющую, но невозможно убрать то, что было на протяжении восьми лет (с начала войны в Донбассе — Би-би-си)", — говорит Сергей Горлач.

По его словам, примерно четверть населения Нарвы — за Украину, остальные либо где-то между, либо на стороне России. Сергей Горлач признается, что не может убедить собственную маму в том, что россияне ведут войну:

"Им [старшему поколению русских] говорили, что СССР, а потом и Россия — это народ-освободитель. Если человек себя идентифицирует русским, то он проводит параллели: русский — равно Россия. Россия — всегда за справедливость и правду.

Теперь же некоторые представители этого русского народа чувствуют себя ущемленными. Дело не только в телевидении, но и в той жесткой антироссийской линии, которую заняло эстонское правительство. А отдельные политики заняли еще и антирусскую позицию.

"Не второго, а третьего сорта"



Денис Ларченко — тоже депутат Нарвского горсобрания, ему еще нет 30 лет, и ему тоже сложно обсуждать войну с родителями. Сам он, как и большинство представителей его поколения, которое говорит на нескольких языках, отлично понимает, что происходит в Украине, и опасается, что Эстония станет следующей. А еще он опасается ответной реакции со стороны местных русских, которые теперь чувствуют себя гражданами "даже не второго, а уже третьего сорта".

"Мы (…) будем фронтовой зоной, Эстония будет в первую очередь. Это первый город от России, мы будем пушечным мясом. Мы опасаемся и войны, и эскалации, — говорит Ларченко. — Где-то отчасти, если по этому аспекту рассматривать, то все украинские флаги или вся агрессивная коммуникация в сторону России … мы пытаемся [сказать]: ребятушки, будьте аккуратны со словами. Не надо, может быть, настолько резких высказываний".

Украинские флаги — действительно тяжелая тема для Нарвы, они раздражают местных жителей, поэтому их тут просто нет. Хотя в трех часах езды, в Таллине, украинские флаги — и на госучреждениях, и на торговых центрах.

"Я однозначно против войны, государственность Украины должна быть, это я все за. Но вот визуальные ряды, это… до этого была куча войн, и я не видел никаких флагов других государств, почему сейчас именно флаги Украины? — рассуждает Михаил из Нарвы. — Вот я точно против флагов. Это показательное".

Помимо флагов нарвитян, как и многих русских Эстонии, раздражают призывы ограничить в правах то русскоязычное население, то граждан России, то и тех, и других.

К примеру, два эстонских университета отказались принимать студентов с российским гражданством. Депутат парламента Урмас Рейнсалу предложил отобрать у россиян европейские визы, а эстонский историк Игорь Копытин предложил отнять у россиян ВНЖ в Эстонии.

Местный Союз владельцев оружия, в свою очередь, предложил лишить проживающих в стране россиян права на владения оружием. А Полиция безопасности Эстонии (КаПо — подведомственная МВД спецслужба) предложение поддержала.

"Это не означает дискриминации на почве национальности. Мы говорим о гражданстве, а не народной принадлежности", — цитирует эстонский портал Delfi председателя бюро КаПо Харриса Пуусеппа.

Заведены в сторону агрессии



Олег Култаев живет в Нарве, несколько лет подряд проводил "Бессмертный полк" — инициированную в России акцию памяти советских солдат Второй мировой — в соседнем городе Силламяэ. По словам Култаева, раньше собиралось по четыре с половиной тысячи человек, а в этом году — из-за событий в Украине — мероприятие не состоится. Основная причина — столкновения на политической почве. Одни чувствуют, что надо защищать Россию, другие уверены, что защищаться надо от России.

"Я обязан по закону обеспечить безопасность участников мероприятия, и я понимаю, что я один своими силами безопасность обеспечить не смогу, — говорит он. — Сигналов я не получал, но я вижу настрой по социальным сетям, я вижу, насколько мнения иногда бывают полярны. Люди заведены в сторону агрессии — и так, и так".

Култаев считает, что "Бессмертный полк" мог бы катализировать "какие-то нехорошие события", а сам он не хочет брать ответственность за жизни людей. От кого именно может исходить угроза, он не объяснил.

"Я не знаю, идиотов хватает, — говорит он. — Вы поймите, что у кого-то там, может быть, погибли родные. На Украине. Я подозреваю, что там могли пострадать кто-то, участники боевых действий, и человек переживает за них, может быть все, что угодно. Здесь живет очень много украинцев" (Украинцы и белорусы — следующие по численности после русских и эстонцев, их в Нарве по 2% — Би-би-си).

По его словам, по социальным сетям видно еще и чье-то желание "раскачать лодку", особенно когда дело доходит до якобы драк с участием якобы украинцев. Ту же тенденцию заметила евродепутат Яна Тоом.

"Распространяется такой фольклор, что украинцы подлые и нехорошие (…) Я когда смотрю эти профили [которые распространяют это], они созданы в 2018 году, там две собачки и два цветочка. Понятно, что это или боты, или что-то такое. Эти вбросы некоторые делают по дурости, некоторые сознательно", — говорит она.

Яна Тоом в Эстонии, да и в целом на постсоветском пространстве, всегда считалась пророссийским политиком — и за счет своей риторики, и за счет популярности среди журналистов российских СМИ.

В начале войны она заняла антироссийскую позицию, осудила военные действия и теперь, как она сама говорит, теряет по 100 избирателей в день. Все потому, что избиратели, которые годами и десятилетиями жили в российском информационном пространстве, никак не могут поверить и понять, что в Украине идет война.

"Тут же стала предателем и продолжаю им быть. Говорю с этими людьми [а они отвечают] — вот у нас проблемы, у нас неграждане, у нас русский язык давят, у нас пятое и десятое. Говорю — давайте сейчас будут бомбить, и тогда мы все проблемы решим?! Ой, не надо. Разговор получается коротким", — рассказывает она.

При этом, по словам Тоом, даже пророссийски настроенные жители Эстонии — не за Путина, поэтому "никакой пятой колонны нет". "А если есть люди совсем в ту сторону думающие, то им сильно за 60, плохонькая была бы пятая колонна", — добавила Яна Тоом.

Социолог Рауль Ребане тоже думает, что даже в Нарве русские понимают, что жить им лучше в Эстонии.

"Посмотрите в Нарве на другую сторону реки: как выглядит Ивангород и как выглядит Нарва, — говорит он. — Все ведь принимают, что если взять жизнь, спокойствие, свободу слова, демократию, то тут нечего сравнивать — у нас лучше. А получить Европу с путинскими законами — так нельзя… тут надо делать выбор. Большинство сделали выбор, особенно молодежь".