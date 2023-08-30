Самая массовая атака беспилотников на РФ. Россия также атаковала Украину

В атаке на аэропорт в Пскове принимали участие около 20 беспилотных аппаратов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что жертв и пострадавших нет. После атаки возник пожар, по некоторым сообщениям, пострадало или выведено из строя по четыре самолета.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России подтвердило, что в аэропорту загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Рейсы в аэропорту отменили до четверга для проверки и восстановления взлетно-посадочной полосы.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного — в Орловской. Позже брянский и орловский губернаторы сообщили, что пострадавших в регионах нет. По другим сообщениям, один из сбитых над Брянском БПЛА упал на завод "Кремний ЭЛ", который является одним из крупнейших в России производителей электроники. Возник небольшой пожар, жертв нет. небольшой пожар. Глава Орловской области заявил, что над регионом сбили два беспилотника.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Еще один дрон уничтожили над Калужской областью. Около трех часов ночи губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.
Россия также нанесла ракетный удар по территории Украины. Одесскую область атаковали ракетами "Калибр", крылатые ракеты также ударили по Киеву. По словам мэра Киева Владимира Кличко, при падении осколков на территории предприятия погибли двое мужчин. Также сообщается о ранении 24-летней девушки — она получила резаные раны от обломков стекла и была госпитализирована.