Самая массовая атака беспилотников на РФ. Россия также атаковала Украину

В атаке на аэропорт в Пскове принимали участие около 20 беспилотных аппаратов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что жертв и пострадавших нет. После атаки возник пожар, по некоторым сообщениям, пострадало или выведено из строя по четыре самолета.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России подтвердило, что в аэропорту загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Рейсы в аэропорту отменили до четверга для проверки и восстановления взлетно-посадочной полосы.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного — в Орловской. Позже брянский и орловский губернаторы сообщили, что пострадавших в регионах нет. По другим сообщениям, один из сбитых над Брянском БПЛА упал на завод "Кремний ЭЛ", который является одним из крупнейших в России производителей электроники. Возник небольшой пожар, жертв нет. небольшой пожар. Глава Орловской области заявил, что над регионом сбили два беспилотника.