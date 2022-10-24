Автор "Сатанинских стихов", которого призывают убить власти Ирана, получил ножевые ранения, в том числе в шею. Нападавший – Хади Матар из Нью-Джерси – находится под арестом, его обвиняют в покушении на убийство.
75-летний мужчина был ранен ножом в шею и живот прямо на сцене, когда готовился прочесть лекцию в штате Нью-Йорк.
Иран отрицает свою причастность к нападению на британского писателя Салмана Рушди. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
"В связи с нападением на Салмана Рушди в США, мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников", - отметил Канаани. "Никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя", - сказал дипломат.
Салман Рушди - обладатель многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии. Более 30 лет писатель живет под угрозой смерти после публикации своего романа "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли его книгу оскорблением религии.
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