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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что любой выстрел по территории стран НАТО повлечет за собой ответную реакцию со стороны всего альянса в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.
Jake'as Sullivanas
Jake'as Sullivanas
© AP / Scanpix

В интервью Си-би-эс Салливан повторил позицию президента Джо Байдена, что НАТО будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Когда его спросили, относится ли это к возможности случайного попадания по территории соседних с Украиной стран, Салливан ответил, что и это тоже повлечет ответ НАТО.

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Салливан также указал, что США по-прежнему уверены в своей способности продолжать поставки вооружений Украине через западную границу, несмотря на ракетный удар по полигону Яворов во Львовской области в 15 км от территории Польши.

Также Салливан сказал, что США предостерегают Россию от применения в Украине химического оружия и что Россия заплатит "тяжелую цену", если это все же случится, однако отказался вдаваться в подробности.

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