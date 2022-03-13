В интервью Си-би-эс Салливан повторил позицию президента Джо Байдена, что НАТО будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Когда его спросили, относится ли это к возможности случайного попадания по территории соседних с Украиной стран, Салливан ответил, что и это тоже повлечет ответ НАТО.

Салливан также указал, что США по-прежнему уверены в своей способности продолжать поставки вооружений Украине через западную границу, несмотря на ракетный удар по полигону Яворов во Львовской области в 15 км от территории Польши.

Также Салливан сказал, что США предостерегают Россию от применения в Украине химического оружия и что Россия заплатит "тяжелую цену", если это все же случится, однако отказался вдаваться в подробности.