Сайт airBaltic "завис" после объявления о крупнейшей в его истории распродаже

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Во вторник авиакомпания AirBaltic объявила о начале крупнейшей в своей истории распродажи, в рамках которой предлагается 645 000 билетов. Однако, как заметил портал Delfi, купить билеты не представляется возможным, поскольку сайт "зависает" в один момент при выборе рейсов.

Компания объясняет, что из-за неожиданно высокого спроса сайт airBaltic испытывает технические проблемы.

"Приобрести билеты можно, но в некоторых случаях сайт необходимо обновлять несколько раз. Наша команда работает над разрешением этой ситуации", – говорится в сообщении компании.

airBaltic сообщает, что распродажа продлится до 10 ноября, и на билеты по всем направлениям airBaltic на 2024 год установлены фиксированные цены от 22 евро.

На данный момент в 2023 году airBaltic перевезла почти 3,5 млн. пассажиров.

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