Сайт airBaltic "завис" после объявления о крупнейшей в его истории распродаже

Компания объясняет, что из-за неожиданно высокого спроса сайт airBaltic испытывает технические проблемы.
"Приобрести билеты можно, но в некоторых случаях сайт необходимо обновлять несколько раз. Наша команда работает над разрешением этой ситуации", – говорится в сообщении компании.
airBaltic сообщает, что распродажа продлится до 10 ноября, и на билеты по всем направлениям airBaltic на 2024 год установлены фиксированные цены от 22 евро.
На данный момент в 2023 году airBaltic перевезла почти 3,5 млн. пассажиров.
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