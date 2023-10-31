Сайт airBaltic "завис" после объявления о крупнейшей в его истории распродаже

Во вторник авиакомпания AirBaltic объявила о начале крупнейшей в своей истории распродажи, в рамках которой предлагается 645 000 билетов. Однако, как заметил портал Delfi, купить билеты не представляется возможным, поскольку сайт "зависает" в один момент при выборе рейсов.