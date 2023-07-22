Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Валерий Сахащик: Я уверен, что это является угрозой для соседей - для Украины и стран Европы. Никто нам не скажет правду, сколько их (боевиков - Ред.) будет, какие они задания будут выполнять. Насколько я знаю - такие разговоры ходят в высоких военных кругах - Беларусь "подарили" Пригожину, сейчас он действует независимо от воли Лукашенко. Никто у Лукашенко ничего не спрашивает, таким образом повышают уровень его зависимости от Кремля, и в любой момент Путин может сделать все, что угодно с Беларусью. Можно только прогнозировать, какие задачи будут выполнять "вагнеровцы". Я считаю, что это будет приблизительно так: вероятно, будут совершать провокации против Украины, вероятно, будут пробовать спровоцировать новый миграционный кризис на границе Польши, Литвы, может, Латвии, будут перекидывать группы мигрантов, может, дадут им оружие, может, пойдет какое-то количество "вагнеровцев" с ними в Европу, чтобы дестабилизировать ситуацию.