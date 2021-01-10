Бывший исполняющий обязанности президента и премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует на досрочных президентских выборах, прошедших в воскресенье, 10 января. По данным ЦИК республики после обработки более 96 процентов бюллетеней, политик заручился поддержкой 79,24% избирателей от числа принявших участие в выборах.

Вторым идет оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,58%, третьим с 2,28% - Бабыржан Тольбаев. Всего на пост президента республики претендовали 17 кандидатов. Мадумаров не признал результаты голосования и заявил журналистам, что намерен обжаловать их в суде.

Поддержали президентскую форму правления

Одновременно избирателям Кыргызстана было предложено определить будущую форму правления страной. Из данных ЦИК, полученных после обработки более 73 процентов бюллетеней, следует, что большинство избирателей (более 83,1%) проголосовали за президентскую республику. За парламентскую форму правления высказались 112 тыс избирателей (10,6% участвовавших в выборах).

Жапаров воспринимается как выходец из народа

Прокомментировать первые итоги выборов DW попросила кыргызстанского политолога Марса Сариева. По мнению эксперта, серьезная поддержка избирателей, полученная Жапаровым, свидетельствует о том, что политик, заявивший о намерении заставить коррумпированных чиновников вернуть награбленное, воспринимается "как выходец из народа". Сариев утверждает, что оба предыдущих случая революционной смены власти в республике (в 2005 и 2010 годах) "ничего не изменили в положении народа, только ухудшили и отбросили назад республику", поэтому воспринимаются как олигархические перевороты. Жапаров же, по мнению людей, не относится к олигархату.

Политолог уверен, что Москва работала с несколькими кандидатами в президенты, но фаворитом был именно Жапаров. При этом любой даже националистически настроенный оппозиционный кандидат мог бы быть принят Кремлем, поскольку национализм в Кыргызстане или Таджикистане, полностью зависимых от Москвы, России не опасен.

Очевидно, что после избрания президентом свой первый визит Жапаров нанесет именно в Россию, убежден Сариев, и Москва будет оказывать ему всяческую помощь.