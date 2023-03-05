По словам Саакашвили, он убеждён, что его партия "Единое национальное движение" (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года и потеряла власть в результате масштабной спецоперации России. "Они дали Иванишвили (миллиардер, основатель правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили) два миллиарда долларов для ведения предвыборной кампании", - отметил бывший президент, имея в виду, что в ходе той предвыборной кампании грузинский миллиардер смог очень быстро продать все свои активы в России.

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"Иванишвили сдаёт Грузию Путину и не хочет, чтобы я вернулся в Украину на помощь Зеленскому", - говорит экс-президент. Нынешнего украинского президента Саакашвили назвал "современным Черчиллем".

Власти Грузии пока никак не отреагировали на обвинения Саакашвили. Официальных комментариев из Москвы также не было.

Говоря в интервью о состоянии своего здоровья, Михаил Саакашвили отметил, что после ареста 1 октября 2021 года похудел со 120 до 67 килограммов. Кроме того, политик утверждает, что при его насильственном переводе в Глданскую тюрьму он получил повреждение мозга.

Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы, приговорён тбилисским городским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди Грузии Сандру Рулоффс. Саакашвили никогда не признавал себя виновным ни по данному, ни по четырём другим уголовным делам, возбуждённым против него с 2015 года.

С мая прошлого года экс-президент проходит курс лечения от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний в тбилисской частной клинике "Вивамеди", где для него выделена двухкомнатная палата с круглосуточной охраной.