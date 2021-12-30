Саакашвили перевезли из госпиталя в Руставскую тюрьму

"В два часа ночи по грузинскому времени Михаила Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори и отвезли в Руставскую тюрьму", — написала Ясько.
Ранее адвокат политика Ника Гварамия отметил в соцсетях, что его подзащитного вывезли из военного госпиталя в Гори "в неизвестном направлении". Позже Гварамия сообщил, что он находится у Руставской тюрьмы и желает встретиться со своим клиентом. Утром 30 декабря Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию о переводе Саакашвили из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави.
Между тем грузинские СМИ сообщают, что у здания Руставской тюрьмы собрались около 20 сторонников бывшего президента Грузии. В свою очередь оппозиционный телеканал "Мтавари архи" показал кадры, на которых видно, что на территорию тюрьмы въехали несколько автобусов с полицейскими, а также водометная машина.
Дело Саакашвили в Грузии
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвилиприбыл в Грузию 1 октября, в преддверии местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Однако вскоре он был задержан в Тбилиси, так как был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за "злоупотребление властью".
Саакашвили поместили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).
19 ноября Саакашвили был направлен в военный госпиталь города Гори для прохождения курса лечения и реабилитации после 50-дневной голодовки, проведенной в тюрьме Рустави в знак протеста против его задержания.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание политик считает незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.
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