По словам бывшего президента, к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещенный в его палате кардиомонитор, сообщает "Интерфакс".

Саакашвили держал голодовку 50 дней



После восьми лет эмиграции Михаил Саакашвили вернулся в Грузию из Украины для участия в протестах, вскоре после этого был арестован. Протестуя против тюремного заключения, он не принимал никакой пищи в течение 50 дней. По словам врачей, голодовка для Саакашвили особенно опасна из-за генетического заболевания крови, которым он страдает.

В начале ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу. По его словам, там с ним плохо обращалась охрана, что вынуждало его опасаться за свою жизнь. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори.