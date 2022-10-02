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Бывший президент Грузии и лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок лишения свободы по приговору Тбилисского суда, опубликовал заявление о последних событиях на пограничном пункте "Верхний Ларс-Казбеги" и массовом бегстве россиян призывного возраста в Грузию.
Michailas Saakašvilis
Michailas Saakašvilis
© Scanpix

По утверждению Саакашвили, "массовый исход российских призывников в Грузию создаёт большую демографическую опасность для этой маленькой страны". С другой стороны, он "не готов осуждать решение грузинских властей их пропустить, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет". А это, по мнению экс-президента, для Грузии важно.

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Одновременно бывший глава государства, возглавлявший Грузию в 2004-2013 годах, призвал грузинское гражданское общество "всё время напоминать новоприбывшим, что они — оккупанты" (имеется в виду размещение российских войск на территории самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии) и "жёстко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта", дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии.

Саакашвили уверен, что грузины "должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны".

Ранее, выступая на одном из своих судебных процессов, Михаил Саакашвили предупредил, что квартиры, купленные россиянами в Грузии, "будут немедленно конфискованы после смены власти в стране". Около 23 тысяч граждан России на данный момент владеют недвижимостью в Грузии. Причём значительная их часть приобретена за последние шесть месяцев в Тбилиси и Батуми.

Михаил Саакашвили приговорён Тбилисским городским судом к шести и трём годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий. Ещё три уголовных дела находятся на стадии судебного разбирательства. Сейчас третий президент Грузии проходит курс лечения в элитной тбилисской клинике "Vivamedi".

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Радио Свобода
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