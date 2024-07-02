С выборов в парламент Франции снялись уже 190 кандидатов

Сделали они это ради победы более сильного соперника, который будет противостоять кандидату от крайне правого „Национального объединения“. В первом туре крайне правые показали рекордно высокие результаты, заняв первые места в 297 округах из 577. Некоторые, в том числе лицо партии и его бывшая глава Марин Ле Пен, прошли в парламент уже в первом туре, набрав более половины поданных голосов.

Во второй тур вышли кандидаты, которые в первом туре набрали менее 50%, но более 12,5% голосов. Ранее обычной была гонка двух кандидатов. Однако в этот раз высокая явка – почти 67% – и полярность французского общества привели к тому, что в большинстве округов во второй тур вышли по три кандидата, а в нескольких – даже по четыре.