С выборов в парламент Франции снялись уже 190 кандидатов

Сделали они это ради победы более сильного соперника, который будет противостоять кандидату от крайне правого „Национального объединения“. В первом туре крайне правые показали рекордно высокие результаты, заняв первые места в 297 округах из 577. Некоторые, в том числе лицо партии и его бывшая глава Марин Ле Пен, прошли в парламент уже в первом туре, набрав более половины поданных голосов.
Во второй тур вышли кандидаты, которые в первом туре набрали менее 50%, но более 12,5% голосов. Ранее обычной была гонка двух кандидатов. Однако в этот раз высокая явка – почти 67% – и полярность французского общества привели к тому, что в большинстве округов во второй тур вышли по три кандидата, а в нескольких – даже по четыре.
При таком раскладе лидеры левой коалиции, которая в среднем по стране заняла второе место в первом туре, призвали кандидатов, которые вышли во второй тур с третьих мест, снять свои кандидатуры и поддержать соперника с лучшей позицией, чтобы победить „Национальное объединение“. „Ни одного голоса, ни одного места больше для него“, – сказал основатель левой партии „Непокорённая Франция“ Жан-Люк Меланшон.
Президент Франции Эммануэль Макрон тоже призвал избирателей блокировать крайне правых во втором туре. „Перед лицом „Национального объединения“ настало время для большого демократического и республиканского единства во втором туре“, – заявил он.
Ле Пен же призвала избирателей дать „Национальному объединению“ „абсолютное большинство“ в парламенте. По её словам, победа партии позволит ей работать над „восстановлением“ Франции и „избежать попадания страны в руки (...) крайне левых, склонных к насилию“. Ранее социологический центр Ipsos прогнозировал „Национальному объединению“ до 280 мест в парламенте, то есть почти половину от 577.
Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены после успеха крайне правых в стране на выборах в Европарламент, прошедших в начале июня 2024 года.