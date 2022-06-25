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С мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области убран государственный флаг Польши. Эту информацию подтвердила директор Музея современной истории России Ирина Великанова, которая возглавляет комиссию Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.
Paminklas Katynės aukoms atminti
Paminklas Katynės aukoms atminti
© AFP / Scanpix

По ее словам, решение убрать польский флаг вызвано текущей политической ситуацией.

"Два флага - российский и польский - являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную позицию в отношении Российской Федерации", - сообщила Великанова в Telegram-канале ОП.

Мэр Смоленска: Польских флагов не может быть на российских мемориалах
Ситуацию прокомментировал и мэр Смоленска Андрей Борисов. "Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков - тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственно правильное решение - убрать флаг Польши. Катынь - это российский мемориал, это российская история", - написал Борисов на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

Информация о снятии флага Польши появилась в Telegram-канале "КультRa", который, согласно описанию, принадлежит историку и краеведу Владиславу Кононову. Он сообщил также, что флаг "недружественного государства" пропал с мемориального комплекса в Медном Тверской области.

Катынский мемориальный комплекс создан на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, а также репрессированных граждан СССР. Москва около полувека отрицала свою причастность к убийству польских военных и обвиняла в расстреле гитлеровские оккупационные войска. Лишь в 1990 году президент СССР Михаил Горбачев признал, что ответственность за расстрел несет советская спецслужба. Мемориал в Медном тоже посвящен памяти жертв войны и репрессий. Оба комплекса являются филиалами Музея современной истории России.

Ранее ряд российских политиков и общественных деятелей выступил с обращением к правительству РФ, в котором предложил демонтировать польскую часть мемориала в Катыни из-за войны в Украине.

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Deutsche Welle

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