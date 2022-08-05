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В понедельник с корабля США Arleigh Burke в Балтийское море упал и погиб американский военнослужащий, сообщает tv3.lt.
„USS Sullivans“ ir kiti „Arleigh Burke“ klasės laivai pratybų metu
„USS Sullivans“ ir kiti „Arleigh Burke“ klasės laivai pratybų metu
© Wikipedia.org

Погибшего служащего флота США идентифицировали как рядового Дэйвида Л. Спирмене, который проживал в Северной Каролине. Он присоединился к экипажу эсминца в апреле после того, как закончил учебу в Иллинойсе.

"Этот выдающийся молодой человек оказал исключительно положительное влияние на Arleigh Burke. Все мысли и соболезнования моей команды обращены к семье и друзьям Д. Л. Спирмена. Наши глубочайшие соболезнования в связи с этой потерей" — цитирует Navy Times командира эсминца Пита Флинна, сообщило tv3 .lt. Подробная информация о деталях инцидента не сообщается.

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Недавно другой американский солдат погиб в литовской Клайпеде после того, как машина, за рулем которой он находился, слетела с моста и упала в реку.

Позже масс-медиа Stars and Stripes удалось установить личность погибшего представителя вооруженных сил — им оказался 30-летний штаб-сержант из Техаса Роберт Магаллан, находившийся на временной командировке в Литве, сообщает TV3.

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