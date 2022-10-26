С декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти

Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла — до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.

При этом, как ранее сообщало издание Postimees, хотя нефть не завозилась из России в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям некоторые компании ввозят из России в Эстонию топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают подходящие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов. По данным Postimees, в Эстонии также выдано разрешение на так называемую эстонскую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.

Теперь Эстония подводит черту под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.

"Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который заканчивается в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии — соседству с Россией и нашими портами — транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее", — подчеркнул Рейнсалу.

"Учитывая тот факт, что Рийгикогу признал режим Путина террористическим и война вступила в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен", — подтвердил министр.

Не исключено, что Эстония проявит инициативу на общеевропейском уровне для сокращения переходного периода, отмечает издание.

"Геноцидная война против человечества не может иметь переходного периода. Гибнут дети, истребляется нация, а мы говорим, что у нас трехмесячный переходный период в сотрудничестве с преступным режимом? — сказал Рейнсалу. — Эстония сделает этот шаг, введет запрет с начала декабря, и, надеюсь, в четверг правительство его поддержит".

Рейнсалу подтвердил, что он также направил предложение о введении нового пакета санкций в Европейскую комиссию от имени Эстонии, чтобы она безотлагательно и всесторонне применила энергетические санкции как к российскому газу, так и к нефти.