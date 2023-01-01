В полночь (воскресенье в 01:00 по латвийскому времени) Хорватия, население которой достигает 3,9 млн, попрощается с национальной валютой — куной, и станет 20-й страной еврозоны.

В то же время Хорватия станет 27-м государством-членом Шенгенской зоны, что обеспечит свободное передвижение хорватов через внутренние границы зоны.

Эксперты считают, что присоединение к еврозоне позволит Хорватии защитить свою экономику в условиях высокой инфляции.

Однако чувства самих хорватов не столь однозначны. В то время как присоединение к Шенгенской зоне приветствуется большинством граждан, переход на евро вызывает обеспокоенность у некоторых, причем правое крыло оппозиции утверждает, что общая валюта ЕС приносит пользу только сверхдержавам, таким как Германия и Франция.

Эксперты считают, что присоединение к еврозоне сделает кредиты дешевле.

Инфляция в Хорватии в ноябре достигла 13,5%, в то время как ее средний уровень в Еврозоне составлял всего 10%.

Аналитики отмечают, что восточные страны-члены ЕС, еще не перешедшие на единую валюту, такие как Польша и Венгрия, еще менее защищены от высокой инфляции.