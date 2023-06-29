С 1 ноября за въезд в Юрмалу придется платить 3 евро

Правила, утвержденные депутатами, также предусматривают возможность покупки пропуска в Юрмалу на более длительный срок. Например, "проездной" на семь дней будет стоить 10 евро, на 30 дней — 31 евро, на целый год или 365 дней — 180 евро и так далее.

Скидки от 30% до 90% при приобретении таких "проездных" будут распространяться на работников компаний определенных отраслей, многодетные семьи лиц, обучающихся или обучающихся в Юрмале, работников бюджетного учреждения Юрмальского самоуправления и других.

Цель правил, утвержденных самоуправлением — снизить интенсивность движения транспортных средств на территории Юрмалы и способствовать использованию более экологически чистых видов транспорта.