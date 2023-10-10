Rzeczpospolita: начальник Генштаба польской армии подал в отставку из-за конфликта с министром обороны

Местные СМИ назвали отставку двух из трех основных командующих польскими вооруженными силами "землетрясением". Сообщается, что Анджейчак и Пйотровский уже подали соответствующие прошения президенту страны Анджею Дуде.

По информации Rzeczpospolita, поводом для отставки генералов стал продолжающийся несколько месяцев конфликт с министром обороны Мариушем Блащаком. Утверждается, что он начался весной, когда недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки ракеты неизвестного происхождения – впоследствии выяснилось, что это российский снаряд, выпущенный из Беларуси в сторону Украины и упавший на территории Польши еще в декабре прошлого года. Тогда Блащак обвинил Пйотровского в халатности.