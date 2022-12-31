aA
С января путешественникам из Китая при въезде во Францию и Англию необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.
Ряд стран мира ужесточает антикоронавирусные меры
© AP / Scanpix

На фоне участившихся сообщений о росте числа заражений коронавирусом в Китае ряд стран ужесточает проверки для путешественников, прибывающих из КНР. Так, Франция и Англия объявили в пятницу, 30 декабря, что эти пассажиры с 1 и 5 января 2023 года соответственно при пересечении границы должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда.

Хотя в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию прямых рейсов из Китая нет, власти Великобритании работают над тем, чтобы распространить такие ограничения на всю территорию Соединенного Королевства, указали в британском правительстве.

О планах по ужесточению ограничений объявили также Испания, Южная Корея, США и Индия. В Италии они уже в силе.

Со своей стороны, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил, что на данный момент не считает подобные меры необходимыми, однако анонсировал проведение тщательного "мониторинга вариантов" коронавируса в европейских аэропортах.

Ранее, 26 декабря, немецкий врач интенсивной терапии, член экспертного совета правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом Кристиан Карагьяннидис (Christian Karagiannidis) спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 к весне 2023 года. "Я верю, что пандемия постепенно подходит к завершению", - заявил он в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Рост числа заражений коронавирусом в Китае

7 декабря власти Китая неожиданно для многих объявили об отказе от политики нулевой толерантности к коронавирусу, которую они проводили в течение последних трех лет. Между тем, по неподтвержденным официально данным, заражение коронавирусом за первые три недели декабря было зафиксировано в Китае у 248 млн человек. Ученые опасаются появления новых вариантов COVID-19.

Консультации на уровне ЕС по этой теме прошли 29 декабря. При этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис призвала страны - члены ЕС проверить национальные меры по борьбе с коронавирусом и в случае необходимости ужесточить их. Ожидается, что очередное обсуждение этой темы в Брюсселе пройдет в начале января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Что ждет в Новом году: новые налоги и тарифы

С 1 января 2023 года в Литве изменятся налоги и выплаты....

В Литве выделяют "три невидимые группы": наблюдается опасная тенденция

В этом году в Литве было проведено социологическое...

На Кафедральной площади в Вильнюсе в Новогоднюю ночь ждет видеопроекция и лазерное шоу

Уже четвертый раз Вильнюс приглашает встретить Новый...

Россия 31 декабря подвергла Украину массированному обстрелу

Днем 31 декабря воздушная тревога объявлена по всей...

Likimo ironija

Голубые огоньки, советские фильмы, оливье: новогодняя ностальгия в Беларуси и России

Несмотря на то, что СССР развалился 30 лет назад,...