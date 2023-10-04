Ряд стран Европы временно вводят контроль на границах

Неделю назад министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась "ввести дополнительные гибкие меры контроля" на маршрутах нелегальных мигрантов на границах с Польшей и Чехией. Число просителей убежища в ФРГ в этом году значительно возросло. С января по август 2023 года с просьбой о предоставлении убежища здесь впервые обратились более 220 тыс. человек - на 77 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, напоминает агентство dpa.