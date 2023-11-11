Ряд стран ЕС не согласен с планом помощи Киеву на €20 млрд

План Европейского Союза, предусматривающий выделение на военную помощь Украине до 20 млрд евро, встретил сопротивление некоторых государств ЕС и в его нынешнем виде может быть отклонен, сообщило в пятницу, 10 ноября, агентство Reuter со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза.

В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил для поддержки Украины в войне с Россией создать фонд военного содействия Киеву на 2024-2027 годы с ежегодным объемом 5 млрд евро. Обсуждение этого плана должно состояться в Брюсселе 14 ноября на встрече министров обороны стран Евросоюза, но, по данным источников Reuters, многие страны, в том числе Германия, усомнились в целесообразности выделения таких крупных сумм на несколько лет вперед.

В план Борреля могут быть внесены изменения