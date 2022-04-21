"Мы, русскоговорящие жители Эстонии, как родившиеся и выросшие здесь, так и недавно приехавшие в страну, с болью и ужасом следим за продолжающейся второй месяц агрессией путинского режима против Украины. Мы не можем не понимать, что эта преступная война неизбежно бросает тень на весь русский народ и русскую культуру. Мы убеждены, что сегодня долг каждого, кто говорит по-русски, где бы он ни находился, состоит в том, чтобы говорить о недопустимости и преступности происходящего, используя для этого все возможные средства и площадки.

Мы требуем немедленного прекращения военной агрессии и вывода российских войск с территории Украины.

Мы требуем расследования военных преступлений, совершенных российской армией, и наказания всех виновных, от президента Путина, подготовившего и начавшего эту преступную агрессию до исполнителей конкретных преступлений.

Мы требуем прекращения преследования антивоенных активистов в России, освобождения политических заключенных, отмены военной цензуры и восстановления прав и свобод человека в России в полном объеме.

Мы считаем необходимым делать все возможное для поддержки украинского народа, помощи украинским беженцам и россиянам, преследуемым в России за антивоенную позицию и вынужденных ее покинуть из-за несогласия с преступной политикой путинского режима.

Мы убеждены, что Украина и Россия являются неотъемлемой частью европейской цивилизации. Мы горячо поддерживаем стремление Украины к вступлению в Европейский союз и призываем немедленно предоставить ей статус страны-кандидата. Мы верим, что настанет день, когда и обновленная Россия займет свое достойное место среди европейских народов", - говорится в аннотации к петиции.

Петицию можно подписать здесь.