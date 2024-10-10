"Русский язык принадлежит не режиму в России, а мировой литературе". Писатель Михаил Шишкин учредил литературную премию "Дар"

Премия „Дар“ не является „русской премией“ или „премией за русскую литературу“. Это, скорее, платформа для переосмысления всего опыта написания на русском языке и платформа для открытия новых подходов к литературе и литературной жизни вне устаревших государственных структур. Премия открыта для всех, кто пишет и читает на русском, независимо от того, какой паспорт у них есть или в какой стране они проживают. Русский язык принадлежит не диктаторам, а мировой культуре.