"Русский язык принадлежит не режиму в России, а мировой литературе". Писатель Михаил Шишкин учредил литературную премию "Дар"

„Сам русский язык оказался взятым в заложники агрессором, и теперь писатели, издатели, литературные критики, переводчики и слависты должны срочно действовать, чтобы поддержать независимую русскоязычную литературу. Создание независимой премии — одна из таких инициатив“, говорит Михаил Шишкин.
В пресс-релизе отмечается, что помимо своей основной цели — уничтожения соседней страны, полномасштабная война России против Украины также направлена против гуманистических ценностей мировой культуры — ценностей, которые связывают нас вместе. Русскоязычная культура является неотъемлемой частью мирового наследия. Сам русский язык оказался взятым в заложники агрессором, и теперь писатели, издатели, литературные критики, переводчики и слависты должны срочно действовать, чтобы поддержать независимую русскоязычную литературу. Создание независимой премии — одна из таких инициатив.
Премия „Дар“ не является „русской премией“ или „премией за русскую литературу“. Это, скорее, платформа для переосмысления всего опыта написания на русском языке и платформа для открытия новых подходов к литературе и литературной жизни вне устаревших государственных структур. Премия открыта для всех, кто пишет и читает на русском, независимо от того, какой паспорт у них есть или в какой стране они проживают. Русский язык принадлежит не диктаторам, а мировой культуре.
Цель премии — поддерживать авторов, пишущих на русском, и продвигать победившие произведения. Премия вручается ежегодно, победитель получает грант на перевод.
Премия была учреждена Швейцарской ассоциацией славистов. Среди её соучредителей — известные писатели, критики, кинематографисты и культурные деятели, а также общественные и культурные организации. Европейская комиссия также выразила свою поддержку. Премия финансируется общественными фондами и частными спонсорами.
Основатели Премии: Швейцарская ассоциация славистов: Анастасия де Ла Фортель, Томаш Гланц, Йенс Херлд, Жан-Филипп Жаккард, Катрин Карл, Жорж Ниват, Ильма Ракуса, Ульрих Шмид, Михаил Шишкин, Жервез Тасис.
Соучредители: Борис Акунин, Светлана Алексиевич, Дмитрий Быков, Антон Долин, Михаил Эпштейн, Саша Filipenko, Александр Генис, Дмитрий Глуховский, Владимир Юровский, Сергей Кузнецов, Рома Либеров, Виталий Манский, Артемий Троицкий, Людмила Улицкая, Томас Венцлова, Иван Вырыпаев, Армен Захарян, Андрей Зубов, форум SlovoNovo (Черногория), Kulturus (Чехия), Nasha Gazeta (Швейцария) и True Russia (Великобритания).
Члены Жюри (соучредители могут войти в Жюри, если они этого пожелают): Варвара Бабицкая, Полина Барскова, Андрей Бильжо, Георгий Борисов, Александр Дельфинов, Александр Долинин, Тамара Эйдельман, Елена Фанайлова, Сергей Гандлевский, Михаил Гиголашвили, Леонид Гозман, Юлий Гуголев, Чулпан Хаматова, Кирилл Кобрин, Виталий Комар, Дмитрий Крымов, Демьян Кудрявцев, Илья Кукуллин, Олег Лекманов, Марк Липовецкий, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев, Полина Осетинская, Вера Павлова, Олег Радзинский, Ирина Щербакова, Розмари Титце, Илья Виницкий, Андрей Зорин.