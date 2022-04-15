Зеленский сказал, что битва за Донбасс будет тяжелой, и Украина сдаваться не собирается.
"Мы не можем переехать. У нас нет другой планеты или другой земли. Это — наш дом. Я знаю, за что мы воюем", — сказал Зеленский в интервью корреспонденту Би-би-си Клайву Майри в Киеве в четверг.
Российская армия использует тактику выжженой земли, оставляя за собой опустошенные города, сказал Зеленский и рассказал, что почувствовал, когда увидел, какой оставили россияне Бучу под Киевом.
"Страшное чувство. Эта жестокость… У меня были все эмоции. Я должен признать, что это были плохие эмоции. Я ничего кроме ненависти не чувствовал после того, что я увидел в Буче. Кроме ненависти к российским военным", — сказал Зеленский.
"Их философия — якобы пришли освободить людей от нацистов. А реально они освободили эти территории от жизни. Просто ее там больше нет. Постоянно говорят, что они что-то защищают, защищают "русский мир". Этот "русский мир" — это открытая российская война и миром там, извините, и не пахнет".
Зеленский сказал, что ближайшая цель России — окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.
"Но они же не просто забирают территории, они по ходу просто разрушают все, людей насилуют, забирают все, что могут, мародерствуют. Уничтожают нашу нацию — вот, что они делают. Это их желание", — сказал президент Украины.
Он повторил просьбу к Западу как можно оперативнее подвезти еще оружия для отражения российского вторжения.
"Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет — получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование", — сказал Зеленский.
На вопрос, знает ли он, почему загорелся флагман российского Черноморского флота "Москва", а также нефтебаза и склад вооружений в Белгороде, Зеленский ответил:
"То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, — мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо".
Полный текст интервью читайте на Би-би-си.
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