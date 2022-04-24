"Русский голос против войны" в Латвии: "Надо доказывать, что русские — не орки!" Чем важен

"Я русская, но люблю Украину", "Войну пресечь, а за беспредел спросить у виновных", "Ни одна жизнь не стоит расширения русского мира, русский мир — это культура, а не война", "Я русская, но "это" не мой президент!", "Какие-то люди отобрали у меня флаг и убивают под ним людей", "Россия, люблю я боюсь тебя!", "Путин уходи!", "Они хотели повторить и повторили "Курск", "Мы не хотим убивать людей!", "Россия будет свободой, через боль и покаяние, но будет!", "Бросайте Путина, а не бомбы!", "Путина на нары!" — под такими лозунгами у памятника Свободы собрались около 300 человек, которые пришли поддержать акцию ""Русский голос против войны". Среди них можно было видеть, как местных русскоязычных, так и приехавших сюда россиян под новым флагом российского протеста — бело-сине-белым.

Надо ли было русским выступать отдельно от всех остальных жителей Латвии, которые против войны? Почему у памятника Свободы, а не напротив российского посольства, где проходят все митинги в поддержку Украины?

"Я убеждена, что надо отдельно выходить на митинг всем русским. И в Латвии тоже, потому что приказ бомбить мирные города Украины был отдан на русском языке, — высказала категоричную точку зрения российский юрист и общественно-политический деятель Елена Лукьянова. — Это вина и ответственность всех русскоязычных! Теперь всему миру надо доказывать, что русские — не орки".

"Это не война о языке, а война о человечности, свободе и нашем будущем, — считает латвийская певица Катрина Гупало, которая со сцены произнесла эмоциональную ручь и исполнила гимн Латвии и гимн Украины. — И люди борются, несмотря на то, на каком языке кто говорит. Потому что единственное, что несет путинская армия — разрушение, убийства, уничтожение культуры, воровство, изнасилование… И украинцы сражаются до последнего, чтобы это остановить, и этот ужас не пришел к нам. Наши голоса сильны — не важно, на каком языке мы говорим. Главное, что у нас есть мозги и сердце!"

На фото - Чулпан Хаматова и адвокат Борис Кузнецов, который защищал жен погибших подводников с "Курска". На акцию Кузнецов пришел с плакатом "Путина на нары".

Пришедшая на митинг актриса Чулпан Хаматова тоже не считает, что в данном случае язык приказа имеет решающее значение. "Так не бывает, все люди разные: латыши разные, русские разные, американцы, немцы и каждый делает свой личный выбор…" Свое появление на митинге она обосновала так: "Хотелось, чтобы не было ощущения, что все русские поддерживают войну. И еще хотелось увидеть людей, ктоторые также, как я, вынуждены были уехать из страны". "Я много слышала от местных латышей опасений и непонимания: как можно, живя в Риге, будучи русским по крови, поддерживать войну", — пояснила Чулпан.



Актриса выразила уверенность, что у Путина и в России не такая мощная поддержка, как показывают соцопросы. "Наверняка есть люди, которых вдохновляет введение войска в чужую страну и чужое горе, но я не верю в те 70-80 процентов поддержки. Я точно знаю, что в России достаточно людей, которые чувствуют так же, как я. Россия — моя страна, родина, я ее очень люблю, я часть этой страны и категорически не приемлю того, что от моего имени делает моя родина".

Чулпан Хаматова призналась, что впервые выступает на митинге и чувствует себя так свободно. "Я категорически не приемлю того, что от моего имени делает моя Родина!"

В разговоре с Delfi Чулпан сообщила, что в Латвии она чувствует себя очень хорошо и свободно: "Иду по улице и мне улыбаются в ответ, узнают, подходят, обнимают. Понимаю, что есть и другая точка зрения, достаточно агрессивная, но я с ней по счастью, не сталкивалась…" При этом она не отрицает, что ей приходится снова и снова объяснять людям, почему в 2012 году она поддержала Путина (в обмен на обещание построить Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии): "Тогда, до всякого Крыма были люди, которые видели или чувствовали, куда все катится — я не видела и не чувствовала…"

Организатор Мартин Левушкан объяснил Delfi свою идею акции так: "В латвийском сегменте соцсетей комментарии от русскоязычных, выступающих против войны просто теряются среди тех, кто выражает поддержку Кремлю. Поэтому складывается впечатление, что русскоязычные поддерживают происходящее в Украине. Мы живем в такую информационную эпоху, где очень важна картинка. Если люди не видят огромную толпу с бело-сине-белым флагом, которая на русском языке говорит "Мы против войны", значит все русскоязычные автоматически поддерживают войну".

Мартин Левушкан пояснил, почему местом проведения акции выбран именно памятник Свободы: "Мы себя ассоциируем с Латвией и мы часть народа этой страны. Мы хотим, чтобы памятник Свободы был объединяющим символом для всего латвийского народа — не только для латышей, но и для русскоязычных Латвии… Наша цель показать, что мы не "пятая колонна" и не враги для Латвии".

Отец Мартина священник Павел Левушкан (на фото - с младшим сыном Домеником), коренной латыш, чьи предки переехали в Сибирь и обрусели еще в 19-м веке. В 2004 году вместе с семьей Павел репатриировался на историческую родину. До 2014 года жил на две страны, но после Крыма сделал окончательный выбор: "Для меня стала шоком война, которую развязала Россия. Не хочу иметь с ней ничего общего, кроме общей вины. Раз так получилось, значит, где-то мы что-то недоделали, недоговорили, не дожали… Чтобы как-то компенсировать ответственность, мы стараемся помогать беженцам — с начала войны возили их от границы в Европу. Интересно, что помощь с оплатой бензина часто поступала из России — мои русские друзья и знакомые тоже против войны и тоже чувствуют вину… В Латвии есть политический запрос: с кем вы, русскоязычные Латвии?! И на такой запрос надо дать публичный ответ".

За необходимость отдельного антивоенного голоса от русских Латвии высказался бизнесмен Дмитрий Трофимов, который пришел на митинг в форме единственной русской студенческой корпорации Латвии Fraternita Arctica: "Я участвую по всех митингах против войны. Но на общих митингах я не хожу с табличкой esmu krievs. И если в обществе возникает подозрение, что русские отмалчиваются или как-то поддерживают войну, то я считаю долгом каждого русского четко сказать, что он против этой войны…"

По ощущениям Трофимова, среди латвийских русских процент поддерживающих политику Путина может быть даже больше, чем в России. "Россияне видят не только золотую сторону медали путинской пропаганды, но и гробы, они не могут найти своих детей, которых похоронили или сожгли… А наши русские зачастую не видят темной стороны медали — они живут в скорлупе путинской пропаганды, что "русские солдаты освобождают Европу от нацизма", а когда им пытаешься объяснить, считают, что это фейки", — поясняет свое мнение Трофимов. — Большая проблема русских Латвии — сознательная самоизоляция, все 30 лет им было удобно жить в своем мире — русские районы, рабочие коллективы, школы, газеты… Реальная интеграция шла плохо, в чем есть и вина правящих партий, которые не смогли сплотить всех в единую политическую нацию".

В своем выступлении на акции режиссер-документалист Виталий Манский призвал русских Латвии пытаться вывести из "летаргического сна" тех, кто до сих пор верит Путину.

Дмитрий Трофимов сообщил, что продвигая мероприятие в соцсетях, получил камни со всех сторон. Одни "Русский голос" назвали "сборищем рашистов, которые вместо 9 мая решили собраться 23 апреля в Памятника Свободы", другие заявляли, что это "марш продажных русофобов"… И совсем уж неожиданным для него был упрек со стороны одних либеральных русских и россиян в адрес других, которые решили выступать на акции — "мол, те когда-то что-то делали не так". "На это я скажу вот что: в начале войны афганский талибан осудил агрессию Российской Федерации, — напомнил Трофимов. — Если бы они устроили митинг против войны — я бы пришел и на митинг талибана в поддержку Украины".

В необходимости громкого "русского голоса" убеждена пришедшая на акцию руководитель Общества русской культуры Латвии Елена Матьякубова: "Моя позиция тут однозначна: зло есть зло, его надо так и называть. Стереотипы, которые господствуют, в том числе у нас в Латвии, после этих событий обострились — отношение к русским, как к агрессорам. Это переносится на всех русских. Я против стереотипа, что все русские — "совки", потому что знаю, сколько среди них высокодуховных и интеллигентных людей, которые живут по совести… Поэтому, у меня не было сомнений, что надо идти и говорить".

Свое выступление Чулпан Хаматова закончила словами Булата Окуджавы:

"Совесть, благородство и достоинство

Вот оно, святое наше воинство

Протяни ему свою ладонь

За него не страшно ни в огонь

Лик его высок и удивителен

Посвяти ему свой краткий век

Может и не станешь победителем

Но зато, но зато умрешь как человек".

Мартовский опрос по Латвии показал, что 22% русскоязычных стоят в этом конфликте на стороне Украины, 21% — на стороне России, 46% не поддерживают ни одну, ни другую стороны.