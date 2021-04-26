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Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.
Румыния высылает помощника российского военного атташе
© A.Didžgalvio nuotr.

Румыния высылает одного российского дипломата, сообщает министерство иностранных дел в Бухаресте в понедельник, 26 апреля. Персоной нон грата объявлен помощник военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексей Гришаев, так как "его деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года". Посол России в Румынии Валерий Кузьмин уже проинформирован об этом решении.

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Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

Ранее о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией объявили Словакия и страны Балтии. Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте".

Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехиясначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

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Deutsche Welle

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