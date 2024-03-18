Румыния строит крупнейшую в Европе базу НАТО

Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро предусматривает создание комплекса на площади 2800 гектаров, где могут разместиться до 10 000 военнослужащих НАТО и члены их семей. В комплексе планируется построить взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, школы, магазины и больницу.

Работы по созднию базы НАТО начались с основной инфраструктуры: строительство подъездных дорог и электросетей, в ближайшее время начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Сообщается, что правительство страны выделило 2,5 миллиарда евро на проект, который превратит существующую базу имени Михаила Когэлничану в самый крупный объект НАТО в Европе. Ожидается, что новая база будет даже больше, чем аналогичная база "Рамштайн" в Германии.

В новом геополитическом контексте, когда за границей Румынии идет война, создание базы укрепит восточный фланг НАТО, отмечает телеканал.