16 августа 2023 г. 14:56

Румыния подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на F-16

 
Deutsche Welle
Klausas Iohannisas
Klausas Iohannisas
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Румынии Клаус Йоханнис подтвердил, что его страна будет участвовать в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

"Мы будем участвовать в обучении украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского Союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, который будет обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - заявил Йоханнис в речи по случаю Дня ВМФ Румынии.

"Мы находимся в непосредственной близости от агрессивной войны России против Украины, и недавняя эскалация, в том числе нападение на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи наших территориальных вод и нашей страны, создает значительные риски для безопасности в Черном море", - заявил Йоханнис.

По его словам, Бухарест вместе с союзниками по НАТО продолжит поддерживать Украину "в ее борьбе за мир и свободу" столько, сколько это потребуется.

"Как и прежде, мы будем оказывать многоплановую политическую и практическую поддержку Киеву как на двусторонней основе, так и путем участия в проектах НАТО, посвященных Украине", - подчеркнул глава румынского государства.

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