Румыния подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на F-16

"Мы будем участвовать в обучении украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского Союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, который будет обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - заявил Йоханнис в речи по случаю Дня ВМФ Румынии.

"Мы находимся в непосредственной близости от агрессивной войны России против Украины, и недавняя эскалация, в том числе нападение на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи наших территориальных вод и нашей страны, создает значительные риски для безопасности в Черном море", - заявил Йоханнис.

По его словам, Бухарест вместе с союзниками по НАТО продолжит поддерживать Украину "в ее борьбе за мир и свободу" столько, сколько это потребуется.