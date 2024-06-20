2024.06.20 15:39

Румыния передаст Украине батарею ПВО Patriot

 
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Patriot sistema
Patriot sistema
ФОТО: Bernd Wüstneck | dpa / Scanpix

Высший совет обороны Румынии под руководством президента Клауса Йоханниса решил передать Украине систему противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, сообщила пресс-служба государства.

„Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot“, - говорится в сообщении.

При этом пожертвование произойдет при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно со США, „с целью получения аналогичной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства, модернизации румынской армии и обеспечения оперативной совместимости с системой НАТО“.

Кроме того, в Румынии ищут временное решение для покрытия созданной таким образом оперативной уязвимости.

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