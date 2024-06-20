Румыния передаст Украине батарею ПВО Patriot

„Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot“, - говорится в сообщении.