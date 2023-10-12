Румыния обнаружила около границы с Украиной воронку от удара дрона

В заявлении румынского оборонного ведомства сказано, что воронка найдена неподалеку от границы с Украиной.

«Около пяти утра наши группы на земле сообщили об обнаружении воронки от дрона, вероятно, взорвавшегося при падении, в лесополосе примерно в трех километрах к западу от Плауру», — заявило Минобороны Румынии.

Город Плауру находится на берегу Дуная, прямо напротив него, на украинской территории, расположен город Измаил, портовая структура которого постоянно подвергается российским ударам.

«Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, которые Российская Федерация осуществляет по некоторым объектам и элементам гражданской инфраструктуры украинских портов на Дунае, — сказано в заявлении. — Эти неспровоцированные атаки являются серьезным нарушением норм международного гуманитарного права».

В конце сентября, после очередного удара по украинской портовой инфраструктуре, Минобороны Румынии заявило, что российские дроны, возможно, нарушили ее воздушное пространство.