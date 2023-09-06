Румыния нашла обломки российского дрона на своей территории

Обломки были найдены в районе села Плаура на румынском берегу Дуная.

«Я подтверждаю, что в этом районе обнаружили фрагменты, которые могут быть частями дрона», – заявил Тилвар. Он добавил, что найденные обломки не представляют опасности.

Министр обороны Румынии заявил, что будут усилены меры безопасности: появятся дополнительные пункты наблюдения и патрули.