Румыния нашла обломки российского дрона на своей территории

Обломки были найдены в районе села Плаура на румынском берегу Дуная.
«Я подтверждаю, что в этом районе обнаружили фрагменты, которые могут быть частями дрона», – заявил Тилвар. Он добавил, что найденные обломки не представляют опасности.
Министр обороны Румынии заявил, что будут усилены меры безопасности: появятся дополнительные пункты наблюдения и патрули.
Напомним, в ночь на 4 сентября Россия атаковала портовую инфрастуктуру в Измаильском районе Одесской области. Украина заявила, что российские дроны упали на территории Румынии. Румынская сторона это отрицала.
Reform.by
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