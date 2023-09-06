06 сентября 2023 г. 15:35

Румыния нашла обломки российского дрона на своей территории

 
Reform.by
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.

На территории Румынии обнаружены обломки российского дрона, заявил министр обороны Румынии Ангел Тилвар в интервью Antena 3 CNN.

Обломки были найдены в районе села Плаура на румынском берегу Дуная.

«Я подтверждаю, что в этом районе обнаружили фрагменты, которые могут быть частями дрона», – заявил Тилвар. Он добавил, что найденные обломки не представляют опасности.

Министр обороны Румынии заявил, что будут усилены меры безопасности: появятся дополнительные пункты наблюдения и патрули.

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия атаковала портовую инфрастуктуру в Измаильском районе Одесской области. Украина заявила, что российские дроны упали на территории Румынии. Румынская сторона это отрицала.

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